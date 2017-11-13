Назаров: счёт не по игре, где-то «Нефтехимику» повезло

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от встречи с новосибирской «Сибирью», которая закончилась победой его команды со счётом 4:1.



«Хочется поблагодарить болельщиков, которые нас здорово поддерживали, гнали нас вперёд. Ребята — молодцы, сыграли хорошо. Конечно, счёт не по игре. Нам где-то и повезло. Соглашусь с коллегой, во втором и третьем периодах наш вратарь вытащил пару мертвых моментов. Рад победе. Ребята рады победе. Готовимся к очень тяжёлому выезду», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», забросив четыре шайбы к 13-й минуте игры