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Назаров: счёт не по игре, где-то «Нефтехимику» повезло

Хоккей

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился впечатлениями от встречи с новосибирской «Сибирью», которая закончилась победой его команды со счётом 4:1.

«Хочется поблагодарить болельщиков, которые нас здорово поддерживали, гнали нас вперёд. Ребята — молодцы, сыграли хорошо. Конечно, счёт не по игре. Нам где-то и повезло. Соглашусь с коллегой, во втором и третьем периодах наш вратарь вытащил пару мертвых моментов. Рад победе. Ребята рады победе. Готовимся к очень тяжёлому выезду», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» обыграл «Сибирь», забросив четыре шайбы к 13-й минуте игры
Источник: Официальный сайт ХК "Нефтехимик" Сообщить об ошибке
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