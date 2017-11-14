Каспарайтис: мечта – сыграть за Литву на ЧМ в апреле, надо прибавлять в скорости

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис поделился впечатлениями после игры за сборную Литвы.



«Впечатления от выступления за сборную Литвы хорошие. Были мысли, что я слишком старый и не смогу. Но в итоге вышел и вроде неплохо получалось. Знаю, что мне нужно продолжать набирать форму, есть над чем работать. Моя мечта – сыграть на чемпионате мира в апреле. Думаю, нахожусь на правильном пути. Ещё много времени, и если всё будет в порядке со здоровьем, то моя мечта сбудется. Конечно, тяжеловато вкатываться, появляется усталость, мне надо в первую очередь прибавлять в скорости. Но я постоянно работаю над собой», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Каспарайтис дебютировал за сборную Литвы и набрал три очка в матче с Эстонией