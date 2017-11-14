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«Калгари» и «Сент-Луис» забросили 11 шайб на двоих, Тарасенко оформил дубль

Хоккей

«Калгари Флэймз» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Марк Янковски (5-я и 14-я минуты), по одному голу забили Сэм Беннетт (46), Майкл Ферланд (53), Крис Верстиг (55), Джонни Годро (59) и Михаэль Фролик (59). За «Сент-Луис» две шайбы забросил Владимир Тарасенко (4, 53), по одной — Джейден Шварц (17) и Александер Стин (52).

Эта победа стала для «Флэймз» пятой в последних шести матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
7 : 4 2:2, 0:0, 5:2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Тарасенко (Парэйко, Штястны) – 03:32 (4x4), 1:1 – Янковски (Ткачук) – 04:54 (4x4), 2:1 – Янковски (Ягр, Беннетт) – 13:45 (5x5), 2:2 – Шварц (Стин, Шенн) – 16:21 (5x4), 3:2 – Беннетт (Янковски) – 45:39 (5x5), 3:3 – Стин (Штястны, Эдмундсон) – 51:46 (5x5), 4:3 – Ферланд (Годро, Броди) – 52:31 (5x4), 4:4 – Тарасенко (Шварц, Шенн) – 52:43 (5x5), 5:4 – Верстиг (Брауэр, Лазар) – 54:29 (5x5), 6:4 – Годро (Джиордано) – 58:00 (5x5), 7:4 – Фролик (Ткачук, Баклунд) – 58:57 (en)

Видео первого гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Видео второго гола Тарасенко можно посмотреть также на странице «Сент-Луис Блюз» в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Калгари Флэймз Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
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