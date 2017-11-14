«Калгари» и «Сент-Луис» забросили 11 шайб на двоих, Тарасенко оформил дубль

«Калгари Флэймз» переиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и завершилась со счётом 7:4 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Марк Янковски (5-я и 14-я минуты), по одному голу забили Сэм Беннетт (46), Майкл Ферланд (53), Крис Верстиг (55), Джонни Годро (59) и Михаэль Фролик (59). За «Сент-Луис» две шайбы забросил Владимир Тарасенко (4, 53), по одной — Джейден Шварц (17) и Александер Стин (52).

Эта победа стала для «Флэймз» пятой в последних шести матчах.

Видео первого гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Видео второго гола Тарасенко можно посмотреть также на странице «Сент-Луис Блюз» в «Твиттере».