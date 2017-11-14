Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным в игре с «Адмиралом»

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:2.
На старте второго периода нападающий СКА Вадим Шипачёв, проводящий первую игру после возвращения в «армейский» клуб, забросил шайбу, которая в итоге оказалась победной. В концовке встречи Ярно Коскиранта забил гол в пустые ворота «моряков», установив окончательный счёт встречи. Сухой матч на свой счёт записал голкипер СКА Микко Коскинен.
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