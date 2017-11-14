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Первый гол Шипачёва после возвращения в СКА стал победным в игре с «Адмиралом»

Хоккей

Во Владивостоке местный «Адмирал» потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:2.

На старте второго периода нападающий СКА Вадим Шипачёв, проводящий первую игру после возвращения в «армейский» клуб, забросил шайбу, которая в итоге оказалась победной. В концовке встречи Ярно Коскиранта забил гол в пустые ворота «моряков», установив окончательный счёт встречи. Сухой матч на свой счёт записал голкипер СКА Микко Коскинен.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
0 : 2 0:0, 0:1, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Шипачёв (Гусев) – 23:49 (5x4), 0:2 – Коскиранта (Барабанов, Херсли) – 59:21 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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