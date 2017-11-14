Мильштейн: Сошников был одним из лидеров фарм-клуба и заслужил место в «Торонто»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего Никиты Сошникова, прокомментировал вызов своего клиента в основной состав клуба.



«Никита Сошников хотел играть именно в НХЛ. Это был самый подходящий вариант для него, чтобы вернуться в основной состав команды. Теперь важно закрепиться и начать показывать себя с лучшей стороны. Никиту подняли из АХЛ, так как он заслужил это место, был одним из лидеров фарм-клуба «Торонто» и доказал, что может быть игроком НХЛ», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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«Торонто» вызвал нападающего Никиту Сошникова из фарм-клуба