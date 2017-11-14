Брагин — о поражении от сборной OHL: тяжёлый в плане физики матч, худшее катание

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги после поражения от сборной OHL со счётом 2:4.



«Соперник по сравнению с третьей игрой поменял в составе 10 человек и, уступая в счёте серии, очень хотел выиграть. Мы же ждём улучшения игры в плане тактики с каждым следующим матчем, а пока неплохо получается только моментами. И в очередной раз повторю, что все матчи очень полезны для решения главной задачи – определения кандидатов на участие в чемпионате мира.



Матчи складывались по-разному, но почему-то день четвёртой игры получается очень тяжёлым в плане физики. У нынешней сборной по катанию точно получился худший матч», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

Что с вратарями, «молодёжка»? Россия проиграла канадцам из Онтарио Основного вратаря Владислава Сухачёва заменили второй раз за суперсерию.