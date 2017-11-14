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Брагин — о поражении от сборной OHL: тяжёлый в плане физики матч, худшее катание

Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги после поражения от сборной OHL со счётом 2:4.

«Соперник по сравнению с третьей игрой поменял в составе 10 человек и, уступая в счёте серии, очень хотел выиграть. Мы же ждём улучшения игры в плане тактики с каждым следующим матчем, а пока неплохо получается только моментами. И в очередной раз повторю, что все матчи очень полезны для решения главной задачи – определения кандидатов на участие в чемпионате мира.

Матчи складывались по-разному, но почему-то день четвёртой игры получается очень тяжёлым в плане физики. У нынешней сборной по катанию точно получился худший матч», — цитирует Брагина официальный сайт ФХР.

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Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин
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