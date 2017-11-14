«Спартак» в буллитной серии обыграл «Металлург», добившись третьей победы кряду

Московский «Спартак» на домашнем льду обыграл «Металлург» в серии буллитов, игра закончилась со счётом 3:2 Б.



В основное время в составе московского клуба голами сумели отметиться Дмитрий Черных и Александр Дергачёв. У «Металлурга» заброшенные шайбы на свой счёт записали Оскар Осала и Сергей Мозякин. В овертайме забитых голов зрители не увидели, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева, победный бросок реализовал Максим Трунёв.



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