«Колорадо» вызвал Владислава Каменева из АХЛ

«Колорадо Эвеланш» вызвал из АХЛ нападающего Владислава Каменева, который недавно перешёл из «Нэшвилл Предаторз» в результате трёхстороннего обмена. Кроме того, форварды Рокко Гримальди и Эй Джей Грир отправлены в фарм-клуб.



В текущем сезоне 21-летний форвард провёл в АХЛ 14 матчей и набрал 12 (3+9) баллов за результативность при показателе полезности «+4». Каменев дебютировал в НХЛ в сезоне-2016/17, проведя два матча за «Нэшвилл».

Ближайший матч «Колорадо» проведёт в ночь с 16 на 17 ноября мск с «Вашингтон Кэпиталз».