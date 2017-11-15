«Эдмонтон» забросил 8 шайб «Вегасу», Макдэвид набрал 3 очка

«Эдмонтон Ойлерз» одержал крупную победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по два гола забили Райан Ньюджент-Хопкинс (18-я и 50-я минуты) и Коннор Макдэвид (41, 45), ещё по разу отличились Оскар Клефбом (7), Патрик Марун (19), Мэтт Беннинг (31) и Марк Летестю (56). На счету Макдэвида также голевая передача, таким образом, он набрал 3 (2+1) очка. За «Вегас» шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар (35) и Джеймс Нил (42).