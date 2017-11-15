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«Эдмонтон» забросил 8 шайб «Вегасу», Макдэвид набрал 3 очка

Хоккей

«Эдмонтон Ойлерз» одержал крупную победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 8:2 в пользу хозяев.

В составе победителей по два гола забили Райан Ньюджент-Хопкинс (18-я и 50-я минуты) и Коннор Макдэвид (41, 45), ещё по разу отличились Оскар Клефбом (7), Патрик Марун (19), Мэтт Беннинг (31) и Марк Летестю (56). На счету Макдэвида также голевая передача, таким образом, он набрал 3 (2+1) очка. За «Вегас» шайбы забросили Пьер-Эдуар Белльмар (35) и Джеймс Нил (42).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
8 : 2 3:0, 1:1, 4:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Клефбом (Хайра, Летестю) – 06:28 (4x5), 2:0 – Ньюджент-Хопкинс (Марун, Строум) – 17:42 (5x4), 3:0 – Марун (Драйзайтль, Овитю) – 18:39 (5x5), 4:0 – Беннинг (Клефбом, Макдэвид) – 30:19 (5x5), 4:1 – Белльмар (Носек, Шмидт) – 34:41 (5x5), 5:1 – Макдэвид (Драйзайтль) – 40:56 (5x4), 5:2 – Нил (Миллер) – 41:22 (5x5), 6:2 – Макдэвид (Драйзайтль) – 44:58 (5x5), 7:2 – Ньюджент-Хопкинс (Лучич, Ларссон) – 49:50 (5x5), 8:2 – Летестю (Кассиан, Хайра) – 55:38 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Эдмонтон Ойлерз Вегас Голден Найтс Коннор Макдэвид
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