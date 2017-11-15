«Вегас» из-за травм задействовал пятого вратаря со старта сезона

«Вегас Голден Найтс» потерпел поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:8.



В начале третьего периода голкипер Максим Лагасе получил травму, пропустив пятую шайбу. Ему потребовалась помощь врача, однако он остался в игре и провёл ещё 10 минут, но затем был заменён на 19-летнего Дилана Фергюсона, который дебютировал в НХЛ.



Со старта сезона уже четыре вратаря «Вегаса» получили травмы – Марк-Андре Флёри, Малкольм Суббэн, Оскар Данск и Максим Легасе. При этом Данск и Лагасе дебютировали в лиге.

Видео травмы Лагасе можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Видео, в котором Фергюсон меняет Лагасе, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.