До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вегас» из-за травм задействовал пятого вратаря со старта сезона

Хоккей

«Вегас Голден Найтс» потерпел поражение в матче с «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 2:8.

В начале третьего периода голкипер Максим Лагасе получил травму, пропустив пятую шайбу. Ему потребовалась помощь врача, однако он остался в игре и провёл ещё 10 минут, но затем был заменён на 19-летнего Дилана Фергюсона, который дебютировал в НХЛ.

Со старта сезона уже четыре вратаря «Вегаса» получили травмы – Марк-Андре Флёри, Малкольм Суббэн, Оскар Данск и Максим Легасе. При этом Данск и Лагасе дебютировали в лиге.

Видео травмы Лагасе можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Видео, в котором Фергюсон меняет Лагасе, можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вегас Голден Найтс Травмы - хоккей
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент