Е. Зайцев: могли победить команду QMJHL, но заработали ненужные удаления

Защитник молодёжной сборной России Егор Зайцев прокомментировал поражение в матче суперсерии с командой QMJHL (1:3, 2-3).

«Не использовали свои шансы во втором периоде, а когда в конце пришлось отыгрываться, уже сказалось, что проводили второй тяжёлый матч за два дня. Времени на отдых было совсем мало, да ещё и ранний подъём и перелёт какие-то силы отняли. Но всё равно вполне могли победить, получалось создавать моменты, но зарабатываем ненужные удаления, которые соперник реализует, а мы в большинстве не забили – отсюда и такой результат. Возможность выиграть серию всё равно остаётся, так что будем стараться её использовать. Исправим ошибки, сыграем по заданию и будем реализовывать свои моменты», — цитирует Зайцева пресс-служба ФХР.