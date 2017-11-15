«Ванкувер» пропустил две шайбы к 5-й минуте, но обыграл «Лос-Анджелес»

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча, проходившая на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:2.



Уже на первой минуте игры Таннер Пирсон вывел «королей» вперёд, а менее чем через три минуты Анже Копитар реализовал большинство, сделав счёт 2:0. Во второй двадцатиминутке «Ванкувер» отыгрался благодаря голам Хенрика Седина и Бо Хорвата, а в заключительной трети Свен Берчи использовал численное преимущество, его гол стал победным.

Видео гола Берчи можно посмотреть также в «твиттере» «Ванкувер Кэнакс».