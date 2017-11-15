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«Ванкувер» пропустил две шайбы к 5-й минуте, но обыграл «Лос-Анджелес»

Хоккей

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча, проходившая на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 3:2.

Уже на первой минуте игры Таннер Пирсон вывел «королей» вперёд, а менее чем через три минуты Анже Копитар реализовал большинство, сделав счёт 2:0. Во второй двадцатиминутке «Ванкувер» отыгрался благодаря голам Хенрика Седина и Бо Хорвата, а в заключительной трети Свен Берчи использовал численное преимущество, его гол стал победным.

Видео гола Берчи можно посмотреть также в «твиттере» «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
2 : 3 2:0, 0:2, 0:1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Пирсон – 00:23 (5x5), 2:0 – Копитар (Браун, Иафалло) – 03:15 (5x4), 2:1 – Седин (Эрикссон, Пульо) – 25:10 (5x5), 2:2 – Хорват (Бисер, Седин) – 30:00 (5x5), 2:3 – Берчи (Ванек, Пульо) – 44:07 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ванкувер Кэнакс Лос-Анджелес Кингз
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