Главный арбитр КХЛ: в эпизоде с Мозякиным пропущено нарушение, был удар коленом

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод матча «Спартак» — «Металлург» (3:2 Б), в котором капитан «Магнитки» Сергей Мозякин получил повреждение. После борьбы у борта с защитником «Спартака» Алексеем Пепеляевым он получил травму ноги, после чего отправился в раздевалку в сопровождении врача команды.

Итоги игрового дня КХЛ: когда улыбка Шипачёва ярче всего Вегаса СКА выиграл во Владивостоке, «Магнитка» проиграла «Спартаку» и потеряла Мозякина, а Скудра рассказал, почему оказался в запасе Потапов.

«Было пропущено нарушение, но хоккей судят люди, а не роботы. Ошибаются везде. В этом эпизоде был удар коленом, Мозякин техничный игрок, ушёл в сторону, а Пепеляев его немного задел. Сергею желаю здоровья, надеюсь, он поможет команде в ближайшем матче. Это большой мастер. Судейский департамент обязательно рассмотрит этот эпизод, но, по моему мнению, там были две минуты за удар коленом», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Видео, где Мозякин получает травму, можно посмотреть также на канале КХЛ в YouTube.