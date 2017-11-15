Хабаров: непобедимых соперников не бывает, у «Амура» есть шансы в матче со СКА

Защитник «Амура» Ярослав Хабаров поделился ожиданиями от домашнего матча со СКА, который состоится 16 ноября.



«Непобедимых соперников не бывает, так что шансы есть. В принципе с «Магниткой» в этом сезоне мы на равных сыграли в Питере, уступили СКА только в овертайме. Правда, потом полетели в Минск, где вели после двух периодов — 3:0, но потерпели поражение. Возможно, именно та игра «Металлург» и подкосила.



Всем известно, что «Платинум Арена» — один из самых посещаемых стадионов страны, здесь практически на каждом матче аншлаг. Что касается СКА, то пресс-атташе «Амура» накануне нам рассказал, что все билеты на матч с Санкт-Петербургом разлетелись ещё девять дней назад. Для нас это отличный стимул — чтобы оправдать такое доверие болельщиков и зацепиться за результат. Тем более что в нынешней турнирной ситуации, когда идёт настоящее сражение за плей-офф, каждый балл для «Амура» на вес золота.



Питер будет практически в оптимальном составе, да ещё после турниров сборных, которые всегда дают игрокам дополнительный импульс. Плюс в психологическом плане отдельная угроза будет исходить от Шипачёва. Ему надо доказывать, что в Северной Америке с ним обошлись непрофессионально, не дали реального шанса», — цитирует Хабарова Russia-Hockey.ru.