Фазель: мы с Беттмэном как муж и жена, живущие вместе 25 лет

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал свои взаимоотношения с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном и будущее завершение работы на посту главы Международной федерации хоккея.

«Это как пришпоривать мёртвую лошадь». Что глава НХЛ думает об Олимпиаде Не ждите Кучерова и других игроков НХЛ на двух ближайших Олимпиадах. Или Гэри Беттмэн блефует?

«До отставки мне осталось работать три года. За это время я бы хотел сплотить международное хоккейное сообщество и НХЛ. Возможно, мы найдём с Гэри Беттмэном общий язык уже после того, как оба закончим работать. Мы с ним разные: он больше думает о бизнесе, а я – о спорте, но он не согласен, когда я так говорю. Наши отношения напоминают пожилую семейную пару, когда муж и жена живут вместе 25 лет.



Я жду большего сотрудничества, когда НХЛ проводит свои матчи в Европе или Китае. Они это делают как бы по остаточному принципу, но должен быть баланс и больше уважения с их стороны. Есть же и европейские лиги, есть КХЛ, Азия находится в зоне роста. Нужно иметь баланс для игры, которую мы все так любим. Вот если бы у нас была действительно общая стратегия развития… Конечно, бренд НХЛ намного лучше, чем другие бренды. Но почему бы не использовать это всем вместе? Развитие хоккея – это наша работа», — приводит слова Фазеля The Athletic.

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