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Шипачёв — о своём голе: Гусев должен был забивать, но сделал мне сюрприз

Хоккей

Нападающий СКА Вадим Шипачёв прокомментировал победу в матче с «Адмиралом» (2:0) и свой первый гол после возвращения из НХЛ.

«В принципе хорошая игра была. Много моментов не забили, правда. В будущем надо их реализовывать, тогда не будет всё настолько упорно. Ребята здорово выстояли в меньшинстве, много на себя ловили. Рад, что выиграли.

Надо найти взаимопонимание с Гусевым, он играл с другими ребятами, я – там мучился… Сейчас поговорим, думаю, дальше будем лучше играть. В моменте с моим голом Никита должен был забивать, но, видимо, сделал мне вот такой сюрприз – отскочило на пустые ворота. Спасибо ему.

Очень рад, что вернулся в СКА. Надеюсь, что болельщики будут поддерживать так же, как и до этого. Всем спасибо», — цитирует Шипачёва пресс-служба СКА.

Итоги игрового дня КХЛ: когда улыбка Шипачёва ярче всего Вегаса
СКА выиграл во Владивостоке, «Магнитка» проиграла «Спартаку» и потеряла Мозякина, а Скудра рассказал, почему оказался в запасе Потапов.

Видео гола Шипачёва можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Видео интервью Шипачёва можно посмотреть также на канале СКА в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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