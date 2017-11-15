WHL. Стинберген, Хапониеми и Годин забили 57 из 80 голов своей команды в сезоне

Первая тройка нападающих клуба WHL (Западная хоккейная лига) «Свифт-Каррент Бронкс» Тайлер Стинберген (28 голов) – Алекси Хапониеми (15) – Гленн Годин (14) забросила 57 из 80 голов команды в 18 стартовых матчах регулярного чемпионата.

19-летний канадский нападающий Стинберген, задрафтованный «Аризоной Койотс» в пятом раунде под 128-м номером, является лучшим снайпером сезона CHL (три главные юниорские лиги Канады — WHL, QMJHL, OHL). Всего на его счету 49 (28+21) очков в 18 матчах текущего сезона.

18-летний финский нападающий Хапониеми, задрафтованный «Флоридой Пантерз» во втором раунде под 40-м номером, является обладателем самой длинной голевой серии сезона CHL. На данный момент в его активе 11 голов в последних 10 матчах. Всего на его счету 48 (15+33) результативных баллов.

20-летний канадский форвард Годин, задрафтованный «Сент-Луис Блюз» в четвёртом раунде под 116-м номером, набрал в текущем сезоне 40 (14+26) очков.