Величкин извинился за инцидент после матча «Спартак» — «Металлург»

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал инцидент, случивший после матча «Спартак» — «Металлург» в Москве. После игры журналисты попросили о комментарии, в ответ Величкин отказал им в нецензурной форме.

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«Понимаю, что многие журналисты не включат камеру втихаря и не будут снимать эмоции человека после поражения, не будут на этом делать скандал. Но другие делали. К этим людям я и обращался «коршуны», они ничего не делают для хоккея и для болельщиков. Кого обидел, извиняюсь, ко многим это не относится. Но лезть издевательски, надменно, как будто я враг хоккея. Я бьюсь за свою команду и сделаю всё, чтобы она победила», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.