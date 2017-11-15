Сергачёв: вернуться в Россию не хотел, да меня ни разу и не звали

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что не думал о возвращении в Россию. Хоккеист является воспитанником «Нефтехимика», затем играл за юношеские команды «Витязя», а перед отъездом в Северную Америку провёл один сезон в МХЛ за команду системы «Ак Барса».

Сергачёв: в НХЛ иногда просто не знаешь, что делать с шайбой Российский юниор стремительно ворвался в основу «Тампы» и уже вошёл в историю.

«Мыслей вернуться в Россию не было. Ни разу ещё не звали. Когда бы в «Ак Барсе» меня бы допустили до основы? Всё же зависит от того, как ты развиваешься, насколько ты хорош. Тебя никогда не будут держать в Высшей хоккейной лиге, если ты классно играешь. В «Ак Барсе» тот же Сидоров играет, видно, что он хорош, поэтому и выступает в КХЛ. Тренеры видят, что ему нечего делать в МХЛ и ВХЛ, поэтому и подтянули к основе.

Тяжело сравнивать МХЛ и юниорскую лигу Онтарио, лёд разный, разная площадка. В принципе только в этом и отличие. Из-за того что площадка меньше, кажется, что хоккеисты быстрее бегут. Что касается уровня игроков, то сейчас лучшие юниоры Канады играют против наших в суперсерии, и россияне выигрывают даже. Может быть, из-за более скоростного хоккея канадцы быстрее думают, быстрее принимают решения на льду. Но наши же обыгрывают их», — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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