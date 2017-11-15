Дубль Бергстрёма принёс «Сибири» победу над «Югрой»

«Югра» дома проиграла «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это четвёртое поражение подряд и 22-е в 32 матчах сезона. «Сибирь» выиграла 16-й матч из 31 в текущем сезоне.

Первая двадцатиминутка этого матча выдалась безголевой, а на 26-й минуте матча Павел Варфоломеев вывел «Югру» вперёд. За 31 секунду до конца третьего периода «Сибирь» счёт сравняла — отличился Александр Бергстрём. Встреча перетекла в овертайм, победу в котором новосибирцам принёс Александр Бергстрём.

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