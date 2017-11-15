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Дубль Бергстрёма принёс «Сибири» победу над «Югрой»

Хоккей

«Югра» дома проиграла «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это четвёртое поражение подряд и 22-е в 32 матчах сезона. «Сибирь» выиграла 16-й матч из 31 в текущем сезоне.

Первая двадцатиминутка этого матча выдалась безголевой, а на 26-й минуте матча Павел Варфоломеев вывел «Югру» вперёд. За 31 секунду до конца третьего периода «Сибирь» счёт сравняла — отличился Александр Бергстрём. Встреча перетекла в овертайм, победу в котором новосибирцам принёс Александр Бергстрём.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
1 : 2 0:0, 1:0, 0:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Варфоломеев (Савинайнен) – 25:32 (4x3), 1:1 – Бергстрём (Сигарёв) – 59:29 (6x5), 1:2 – Бергстрём (Ермаков) – 64:45 (3x3)

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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Сибирь ХК Югра
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