«Локомотив» одолел ХК «Сочи» и выиграл шестой матч из последних восьми

«Локомотив» дома взял верх над ХК «Сочи» и одержал шестую победу в последних восьми матчах. В 31 матче сезона на счету команды 18 побед. ХК «Сочи» в 31 матче сезона одержал 15 побед.



Иван Ларичев вывел команду из Сочи вперёд уже на 45-й секунде матча. На 9-й минуте встречи «Локомотив» отыгрался стараниями Максима Тальбо. На 36-й минуте встречи Петри Контиола впервые вывел ярославскую команду вперёд. На 45-й минуте матча Святослав Гребенщиков счёт сравнял. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Локомотив» взял верх.

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