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«Локомотив» одолел ХК «Сочи» и выиграл шестой матч из последних восьми

Хоккей

«Локомотив» дома взял верх над ХК «Сочи» и одержал шестую победу в последних восьми матчах. В 31 матче сезона на счету команды 18 побед. ХК «Сочи» в 31 матче сезона одержал 15 побед.

Иван Ларичев вывел команду из Сочи вперёд уже на 45-й секунде матча. На 9-й минуте встречи «Локомотив» отыгрался стараниями Максима Тальбо. На 36-й минуте встречи Петри Контиола впервые вывел ярославскую команду вперёд. На 45-й минуте матча Святослав Гребенщиков счёт сравнял. Встреча перетекла в овертайм, победителя не выявивший. В серии буллитов «Локомотив» взял верх.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 2 1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0
ХК Сочи
Сочи
0:1 – Ларичев (Падакин, Цветков) – 00:45 (5x5), 1:1 – Тальбо (Козун) – 08:10 (5x5), 2:1 – Контиола (Тальбо, Кронвалль) – 35:23 (5x4), 2:2 – Гребенщиков – 44:31 (5x5), 3:2 – Кронвалль – 65:00 ( ПБ)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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