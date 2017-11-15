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Вестерлунд — о возможной отставке: концентрируемся, что делать для «СЮ»

Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал поражение от ЦСКА (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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«Поздравляю ЦСКА с победой. Сегодня выиграла лучшая команда. Мы на протяжении всего матча были на шаг позади ЦСКА, поэтому проиграли. У ребят было собрание, потому что они хотят лучше играть, выигрывать. Сегодня они пробовали, но против нас играла команда, которая была лучше нас.

Кареев находится в тяжёлой ситуации с начала сезона. Просто сложилась такая ситуация, что в национальной команде Скривенс отыграл все три матча, потом мы ещё одну игру провели. Было много переездов, поэтому сегодня играл Кареев. Он действовал хорошо, но, к сожалению, мы опять проиграли.

Слухи о возможной отставке? Я уже 45 лет тренер. На тренера постоянно идёт какое-то давление. Мы больше концентрируемся на том, как тренировать и что делать для команды», – передаёт слова Вестерлунда «БИЗНЕС Online».

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Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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ХК Салават Юлаев ХК ЦСКА Эркка Вестерлунд
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