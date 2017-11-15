Вайсфельд: речи об отставке Вестерлунда не идёт

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд сообщил, что клуб не рассматривает возможность отставки главного тренера команды Эркки Вестерлунда. Команда потерпела три поражения подряд и пять в последних шести матчах.



«Об отставке Вестерлунда говорить не имеет смысла, это ваши журналистские размышления. Хотя, помимо меня, есть хозяева клуба, но, считаю, выправлять ситуацию должен именно этот тренерский штаб.



На данный момент речи об отставке Вестерлунда не идёт», – передаёт слова функционера «Р-Спорт».

Вестерлунд — о возможной отставке: концентрируемся, что делать для «СЮ»

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