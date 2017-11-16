«Детройт» сокрушил «Калгари», забросив восемь шайб

Хоккеисты «Детройт Ред Уингз» прервали двухматчевую серию поражений, обыграв гостей из «Калгари Флэймз» на домашнем льду со счётом 8:2.



Хозяева забросили четыре шайбы ещё в первом периоде, авторами точных бросков стали Андреас Атанасиу, Густав Нюквист, Энтони Манта и Дилан Ларкин. После первого перерыва Манта оформил дубль. Перед вторым перерывом Джастин Абделкейдер стал автором шестой шайбы «Детройта». За четыре минуты до окончания матча дубль на свой счёт записал и Атанасиу. Перед финальной сиреной Люк Гленденинг установил окончательный результат.



В составе «Калгари» голы забили Крис Верстиг и Джонни Годро.