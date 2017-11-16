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«Детройт» сокрушил «Калгари», забросив восемь шайб

Хоккей

Хоккеисты «Детройт Ред Уингз» прервали двухматчевую серию поражений, обыграв гостей из «Калгари Флэймз» на домашнем льду со счётом 8:2.

Хозяева забросили четыре шайбы ещё в первом периоде, авторами точных бросков стали Андреас Атанасиу, Густав Нюквист, Энтони Манта и Дилан Ларкин. После первого перерыва Манта оформил дубль. Перед вторым перерывом Джастин Абделкейдер стал автором шестой шайбы «Детройта». За четыре минуты до окончания матча дубль на свой счёт записал и Атанасиу. Перед финальной сиреной Люк Гленденинг установил окончательный результат.

В составе «Калгари» голы забили Крис Верстиг и Джонни Годро.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2017, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
8 : 2 4:1, 2:1, 2:0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Атанасиу – 05:35 (5x5), 2:0 – Нюквист (Зеттерберг, Манта) – 07:25 (5x5), 2:1 – Ферланд (Ферланд, Годро) – 08:37 (5x4), 3:1 – Манта (Атанасиу, Грин) – 15:44 (5x4), 4:1 – Ларкин – 17:17 (4x5), 5:1 – Манта (Нильсен, Ларкин) – 24:27 (5x4), 5:2 – Годро (Ферланд, Хэмилтон) – 32:33 (5x5), 6:2 – Абделкейдер (Ларкин) – 39:16 (5x5), 7:2 – Атанасиу (Ларкин, Грин) – 56:10 (5x4), 8:2 – Гленденинг (Дженсен, Бут) – 58:37 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Детройт Ред Уингз Калгари Флэймз Андреас Атанасью Джонни Годро
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