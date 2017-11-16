«Витязь» поместил Дмитрия Сёмина в список отказов

«Витязь» поместил нападающего Дмитрия Сёмина в список отказов. Ранее «Чемпионат» уже сообщал, что подмосковная команда Континентальной хоккейной лиги расстанется с Сёминым.

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В текущем сезоне Сёмин набрал 9 (2+7) очков в 24 матчах. Показатель полезности составил «-11». В общей сложности, выступая за «Локомотив», «Атлант», «Авангард», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Витязь», Дмитрий Сёмин набрал 249 (98+151) очков. Хоккеист является обладателем кубка надежды и двукратным финалистом розыгрыша Кубка Гагарина.