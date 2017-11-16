Форварды «Динамо» М забили спустя почти 7 часов игрового времени

В первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» — «Динамо» Москва прервалась голевая «засуха» нападающих московской команды.

Форварды бело-голубых не забивали почти 7 часов игрового времени. При этом все три гола — первые для нападающих за «Динамо». При счёте 0:3 в «Адмирале» произошла смена вратаря — Ивана Налимова сменил Игорь Бобков. Шайбы в составе «Динамо» забросили Дмитрий Сидляров, Александр Петунин и Игорь Игнатушкин. Для Сидлярова и Петунина эти голы стали первыми в КХЛ.

Московская команда в настоящее время ведёт со счётом 3:1.

Также видео гола Сидлярова доступно на официальном сайте КХЛ.

Также видео гола Петунина доступно на официальном сайте КХЛ.

Также видео гола Игнатушкина доступно на официальном сайте КХЛ.