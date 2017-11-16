Фридман: к Киселевичу есть интерес в НХЛ, Ткачёв может вернуться в «Эдмонтон»

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что скауты клубов НХЛ заинтересовались российскими хоккеистами после Кубка Карьяла.

«Скауты на Кубке Карьяла ничего не увидели от шведа Расмуса Далина. У них возникли сомнения, готов ли он играть за свою страну на Олимпиаде-2018. Помимо Игоря Ожиганова, за которым пристально наблюдает «Торонто», команды НХЛ просматривают другого игрока обороны — Богдана Киселевича. Он левша, чуть старше Ожиганова (в феврале исполнится 28 лет), к нему есть интерес. Также ходят слухи, что Владимир Ткачёв может вернуться в систему «Эдмонтона», — написал Фридман.

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