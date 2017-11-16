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Форвард «Витязя» Ворошило получил дисквалификацию после броска предмета на лёд

Хоккей

Нападающий «Витязя» Артём Ворошило получил дисквалификацию на один матч, сообщает официальный сайт лиги.

В матче «Витязь» — «Ак Барс», который состоялся 15 ноября 2017 года, нападающий хозяев Артём Ворошило получил дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут) за бросок постороннего предмета, а в этом сезоне во встрече с «Барысом», которая прошла 10 сентября 2017 года, Ворошило получил большой и дисциплинарный штраф до конца матча (5+20). Поэтому в соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ Ворошило получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Форвард «Витязя» Ворошило удалён до конца матча за бросание предмета на лёд
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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