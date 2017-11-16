Лемтюгов: потерял 20 килограмм, но планирую вернуться на лёд в этом сезоне

Нападающий «Авангарда»Николай Лемтюгов рассказал о своей тяжёлой травме и процессе восстановления.



«Я весил примерно 101,5 килограммов, а вышел из больницы, потеряв больше 20! Чувствую себя хорошо, много гуляю. Пока никаких физических нагрузок нельзя – после выписки прошла неделя. Если честно, то я планирую уже в этом сезоне выйти на лед. Постараюсь, сделаю все для этого.



Травма? Удар я почувствовал, стало больно. Но я к боли на льду отношусь лояльно, при малейших проблемах не ухожу. Правда, я так и не понял, что со мной. Подошел доктор, сделал нехитрые тесты на перелом ребра. Стало понятно, что с ребрами все в порядке. Я пошел на лед, играю, но чувствую боль со спины. Я уже готов был на третий период идти. Доктор встал передо мной и сказал, что никуда меня не отпустит. А потом уже началось. Я снял форму – боль была такой, что я упал и не мог подняться. Тут уж стало ясно, как все серьезно.



Операция? Тогда было страшно. Там был момент, когда мне врач пытался надеть маску для дыхания, а я отказывался, боялся. Спрашивал: „Доктор, а я точно проснусь?“. Он мне говорил, чтобы я не переживал», — цитируем Лемтюгова «Спорт-экспресс».

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