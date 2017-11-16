Александров: что в раздевалке «Адмирала» сказал губернатор, останется между нами

Нападающий «Адмирала» Виктор Александров подвёл итоги проигранного московскому «Динамо» (4:5) матча.



«На первый период вышли неготовые биться, сражаться и побеждать. Со СКА такие же сонные вышли – не пойму причины. В перерыве поговорили, после чего стали шевелиться, разбегались. Чуть-чуть в конце везения не хватило. С такой игрой и отношением тяжеловато выиграть. В большинстве идёт, но на одном большинстве не выехать. Пять на пять так играть нельзя. Добавлять нужно в желании, характере и злости. И не с первых минут даже начинать играть по-настоящему, а с ледовой разминки. Что сказал губернатор в раздевалке? Пускай это останется между нами. Если он захочет рассказать, сам расскажет», — цитирует игрока официальная группа «Адмирала» во «ВКонтакте».

«Адмирал» отыграл две шайбы в концовке, но проиграл московскому «Динамо»