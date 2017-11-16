Бишоп: с Кучерова и Стэмкоса нельзя спускать глаз, к тому же с ними Наместников

Вратарь «Даллас Старз» Бен Бишоп незадолго до встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг» поделился мнением об атакующей линии команды соперников.
«С Кучерова и Стэмкоса нельзя спускать глаз. К тому же с ними играет Наместников. Они всегда ищут друг друга. У них обоих хорошие броски. Надо постоянно следить, где они находятся на поле. Если шайба оказывается у одного из них, надо как можно быстрее найти второго. До того, как они найдут друг друга», — приводит слова Бишопа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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