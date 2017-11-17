Анкипанс: «Металлург» выглядел лучше в неравных составах, где-то не дотерпели

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение от «Металлурга» со счётом 0:3.



«Ничего плохого об игре я сказать не могу, в равных составах выглядели хорошо, где-то не дотерпели. В неравных составах хоккеисты «Металлурга» выглядели лучше нас, что и решило игру.



Про Салмела завтра станет известно. К сожалению, пока что там нет ничего хорошего, что нас огорчает. Надежда умирает последней, и надеюсь, что я ошибаюсь. Возвращение Жердева? Он вернётся тогда, когда полностью вылечится», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Константин Фёдоров.

Итоги дня КХЛ: куда катится «Торпедо»? Костицын не забивает уже 20 матчей «Спартак» продлил свою победную серию до четырёх матчей, а «Динамо» и СКА снова выиграли на выезде.