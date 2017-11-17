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Сергачёв забросил свою пятую шайбу в сезоне

Хоккей

19-летний защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забил свой пятый гол в сезоне, отличившись в начале второго периода домашнего матча с «Даллас Старз». По количеству заброшенных шайб российский новичок вошёл в двадцатку лучших молодых защитников (до 20 лет) последнего времени.

Рекордсменом по голам среди защитников-тинейджеров является игрок «Флориды Пантерз» Аарон Экблад, который в сезоне-2015/16 забросил 15 шайб.

Видео гола Михаила Сергачёва можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».

Сергачёв: в НХЛ иногда просто не знаешь, что делать с шайбой
Российский юниор стремительно ворвался в основу «Тампы» и уже вошёл в историю.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Тампа-Бэй Лайтнинг Михаил Сергачёв
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