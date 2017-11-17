Сергачёв забросил свою пятую шайбу в сезоне

19-летний защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв забил свой пятый гол в сезоне, отличившись в начале второго периода домашнего матча с «Даллас Старз». По количеству заброшенных шайб российский новичок вошёл в двадцатку лучших молодых защитников (до 20 лет) последнего времени.

Рекордсменом по голам среди защитников-тинейджеров является игрок «Флориды Пантерз» Аарон Экблад, который в сезоне-2015/16 забросил 15 шайб.

Видео гола Михаила Сергачёва можно посмотреть на странице «Тампы» в «Твиттере».