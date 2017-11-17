Сборная России U20 обыграла команду QMJHL, но потерпела поражение в суперсерии

Сборная России U20 одержала победу над сборной лиги Квебека (QMJHL) в шестом матче суперсерии. Напомним, подопечным Валерия Брагина было необходимо выиграть в основное время, чтобы победитель всей суперсерии определялся в дополнительной серии буллитов.

Основное время матча завершилось со счётом 2:1 в пользу россиян. В составе победителей отличились Алексей Полодян (9-я минута) и Виталий Абрамов (58). У канадцев голом отметился Паскаль Лаберж (11).

В дополнительной серии буллитов сборная QMJHL взяла верх. Единственный буллит реализовал нападающий канадцев Максим Комтуа. Таким образом, трофей остаётся в Канаде.