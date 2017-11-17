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Сборная России U20 обыграла команду QMJHL, но потерпела поражение в суперсерии

Хоккей

Сборная России U20 одержала победу над сборной лиги Квебека (QMJHL) в шестом матче суперсерии. Напомним, подопечным Валерия Брагина было необходимо выиграть в основное время, чтобы победитель всей суперсерии определялся в дополнительной серии буллитов.

Основное время матча завершилось со счётом 2:1 в пользу россиян. В составе победителей отличились Алексей Полодян (9-я минута) и Виталий Абрамов (58). У канадцев голом отметился Паскаль Лаберж (11).

В дополнительной серии буллитов сборная QMJHL взяла верх. Единственный буллит реализовал нападающий канадцев Максим Комтуа. Таким образом, трофей остаётся в Канаде.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
17 ноября 2017, пятница. 03:00 МСК
Россия U20
2 : 1 1:1, 0:0, 1:0
Канада QMJHL
1:0 – Полодян (Алтыбармакян) – 08:16 (5x5), 1:1 – Лаберж (Чейни, Аббандонато) – 10:20 (5x5), 2:1 – Абрамов (Рубцов) – 57:03 (5x5)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Сборная Канады — Хоккей
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