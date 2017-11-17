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«Аризона» одолела «Монреаль», прервав серию из пяти поражений

Хоккей

«Аризона Койотс» прервал серию неудач в регулярном чемпионате НХЛ, одержав трудную победу над «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Аризоны» отличились Брэд Ричардсон (25-я минута), Кристиан Дворак (30), Тобиас Ридер (40), Дерек Степан (45) и Кристиан Фишер (51). За «Монреаль» голы забили Брендан Галлахер (11), Пол Байрон (14), Джо Морроу (36) и Ши Уэбер (40).

Благодаря этой победе «Койотс» прервали серию из пяти поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
4 : 5 2:0, 2:3, 0:2
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Галлахер (Юдон) – 10:48 (5x5), 2:0 – Байрон (Гальченюк, Друен) – 13:56 (5x5), 2:1 – Ричардсон (Голигоски) – 24:30 (5x5), 2:2 – Дворак (Фишер, Дюклер) – 29:37 (5x5), 3:2 – Морроу (Плеканец) – 35:20 (5x5), 3:3 – Ридер (Дворак, Мартинук) – 39:09 (5x5), 4:3 – Уэбер (Плеканец) – 39:49 (5x5), 4:4 – Степан – 44:54 (5x4), 4:5 – Фишер (Перлини, Келлер) – 50:10 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Аризона Койотс Монреаль Канадиенс
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