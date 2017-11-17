«Аризона» одолела «Монреаль», прервав серию из пяти поражений

«Аризона Койотс» прервал серию неудач в регулярном чемпионате НХЛ, одержав трудную победу над «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

В составе «Аризоны» отличились Брэд Ричардсон (25-я минута), Кристиан Дворак (30), Тобиас Ридер (40), Дерек Степан (45) и Кристиан Фишер (51). За «Монреаль» голы забили Брендан Галлахер (11), Пол Байрон (14), Джо Морроу (36) и Ши Уэбер (40).

Благодаря этой победе «Койотс» прервали серию из пяти поражений.