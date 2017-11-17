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Канадцы выиграли у молодёжной сборной России 12 суперсерий из 15

Хоккей

Сборные молодёжных лиг Канады (CHL) в 12-й раз выиграли суперсерию у молодёжной сборной России, и нынешняя победа стала для канадцев третьей подряд.

Российская «молодёжка» побеждала в 2010 (4-2 по матчам), 2012 (10 – 8 по очкам) и 2014 (4-2) годах. В прошлом сезоне россияне проиграли серию со счётом 2-4, дважды уступив сборной Квебека. В нынешнем году по матчам была зафиксирована ничья 3-3, но в специальной серии штрафных броском сильнее оказались канадцы.

Россияне выиграли по матчу у каждой сборной — QMJHL, WHL и OHL.

Пять баллов за характер! «Молодёжка» выиграла матч, но проиграла суперсерию
Впервые в истории победителя серии определили буллиты.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей OHL QMJHL WHL
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