Канадцы выиграли у молодёжной сборной России 12 суперсерий из 15

Сборные молодёжных лиг Канады (CHL) в 12-й раз выиграли суперсерию у молодёжной сборной России, и нынешняя победа стала для канадцев третьей подряд.

Российская «молодёжка» побеждала в 2010 (4-2 по матчам), 2012 (10 – 8 по очкам) и 2014 (4-2) годах. В прошлом сезоне россияне проиграли серию со счётом 2-4, дважды уступив сборной Квебека. В нынешнем году по матчам была зафиксирована ничья 3-3, но в специальной серии штрафных броском сильнее оказались канадцы.

Россияне выиграли по матчу у каждой сборной — QMJHL, WHL и OHL.