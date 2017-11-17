«Оттава» — «Питтсбург»: невероятный сейв Мюррея в падении

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» со счётом 3:1.

В первом периоде при счёте 0:0 нападающий «Оттавы» Марк Стоун, находясь у чужих ворот, получил передачу от синей линии и отдал поперечный пас за спину на Майка Хоффмана. Тот бросал по пустым воротам, но голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей бросил клюшку и в падении отразил бросок.

Мюррей за матч сделал 21 сейв, показав процент отражённых бросков 95,5.

События дня НХЛ. Каменеву сломали руку, а Кучеров и Стэмкос захватили лигу Форвард «Колорадо» попал под сокрушительный силовой приём.

Видео сейва Мюррея можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.