Проворов второй раз в сезоне сыграл более 29 минут за матч

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 29 минут и 35 секунд в выездном матче с «Виннипег Джетс» (3:2 Б).

Этот показатель игрового времени стал для россиянина вторым в нынешнем сезоне: рекордным для Проворова остаётся матч, сыгранный 1 ноября в Чикаго, когда Иван провёл на площадке 29 минут и 51 секунду. По среднему количеству игровому времени за матч Проворов замыкает двадцатку лучших хоккеистов НХЛ (24.35), уступая лидеру Джону Карлсону из «Вашингтон Кэпиталз» более двух минут (27.14).