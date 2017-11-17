Итоги игрового дня НХЛ для россиян: четвёртый ноль Овечкина, 6 блоков Миронова

В ночь с 16 на 17 ноября мск в НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 22 российских хоккеиста. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в четвёртом матче подряд не смог забить, набрав за этот отрезок лишь одно очко за результативную передачу. Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов заблокировал 6 бросков соперника и сделал 4 силовых приёма, а его одноклубник Никита Задоров получил 4 малых штрафа. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 14-ю победу в 16 матчах, обыграв бывшего партнёра Бена Бишопа из «Даллас Старз». Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 28 бросков из 30 в матче с «Вашингтоном» (6:2) при проценте отражённых бросков 93. Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин отразил 27 бросков из 28 в матче с «Лос-Анджелес Кингз» при проценте отражённых бросков 96.

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