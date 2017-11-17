100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги игрового дня НХЛ для россиян: четвёртый ноль Овечкина, 6 блоков Миронова

Хоккей

В ночь с 16 на 17 ноября мск в НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 22 российских хоккеиста. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в четвёртом матче подряд не смог забить, набрав за этот отрезок лишь одно очко за результативную передачу. Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов заблокировал 6 бросков соперника и сделал 4 силовых приёма, а его одноклубник Никита Задоров получил 4 малых штрафа. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 14-ю победу в 16 матчах, обыграв бывшего партнёра Бена Бишопа из «Даллас Старз». Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 28 бросков из 30 в матче с «Вашингтоном» (6:2) при проценте отражённых бросков 93. Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин отразил 27 бросков из 28 в матче с «Лос-Анджелес Кингз» при проценте отражённых бросков 96.

Русская неделя в Америке: Проворов играет по полчаса, Гурьянову пора в КХЛ
60 бросков по воротам Варламова, полезность Тарасенко, голевые засухи Гурьянова и Панарина, а также сводки из юниорских лиг Канады.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Кучеров (н)«Тампа»1+201+319.07000
Сергачёв (з)«Тампа»1+103+314.16010
Наместников (н)«Тампа»0+177+217.002 из 600
Радулов (н)«Даллас»021020.06000
Сошников (н)«Торонто»000010.330 из 120
Зайцев (з)«Торонто»002024.44064
Малкин (н)«Питтсбург»022016.134 из 901
Емелин (з)«Нэшвилл»000019.33002
Проворов (з)«Филадельфия»005-129.35032
Куликов (з)«Винипег»020013.43001
Орлов (з)«Вашингтон»000020.45021
Кузнецов (н)«Вашингтон»1+022-117.3013 из 1500
Овечкин (н)«Вашингтон»004-116.49020
Задоров (з)«Колорадо»081017.24011
Якупов (н)«Колорадо»040010.23000
Каменев (н)«Колорадо»00004.061 из 330
Миронов (з)«Колорадо»000014.21046
Тарасенко (н)«Сент-Луис»004+118.40000
Дадонов (н)«Флорида»002021.27001
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вашингтон Кэпиталз Виннипег Джетс Даллас Старз Колорадо Эвеланш Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Сент-Луис Блюз Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Филадельфия Флайерз Флорида Пантерз Александр Овечкин Александр Радулов Алексей Емелин Андрей Василевский Андрей Миронов Андрей Тарасенко Владислав Каменев Владислав Наместников Дмитрий Куликов Дмитрий Орлов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Иван Проворов Михаил Сергачёв Наиль Якупов Никита Задоров Никита Зайцев Никита Кучеров Никита Сошников Семён Варламов Таблицы НХЛ Фото
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент