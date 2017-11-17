Итоги игрового дня НХЛ для россиян: четвёртый ноль Овечкина, 6 блоков Миронова

В ночь с 16 на 17 ноября мск в НХЛ было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 22 российских хоккеиста. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в четвёртом матче подряд не смог забить, набрав за этот отрезок лишь одно очко за результативную передачу. Защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов заблокировал 6 бросков соперника и сделал 4 силовых приёма, а его одноклубник Никита Задоров получил 4 малых штрафа. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал 14-ю победу в 16 матчах, обыграв бывшего партнёра Бена Бишопа из «Даллас Старз». Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 28 бросков из 30 в матче с «Вашингтоном» (6:2) при проценте отражённых бросков 93. Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин отразил 27 бросков из 28 в матче с «Лос-Анджелес Кингз» при проценте отражённых бросков 96.
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|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|1+2
|0
|1
|+3
|19.07
|0
|0
|0
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+1
|0
|3
|+3
|14.16
|0
|1
|0
|Наместников (н)
|«Тампа»
|0+1
|7
|7
|+2
|17.00
|2 из 6
|0
|0
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0
|2
|1
|0
|20.06
|0
|0
|0
|Сошников (н)
|«Торонто»
|0
|0
|0
|0
|10.33
|0 из 1
|2
|0
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0
|0
|2
|0
|24.44
|0
|6
|4
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0
|2
|2
|0
|16.13
|4 из 9
|0
|1
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|0
|0
|19.33
|0
|0
|2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|5
|-1
|29.35
|0
|3
|2
|Куликов (з)
|«Винипег»
|0
|2
|0
|0
|13.43
|0
|0
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|0
|0
|20.45
|0
|2
|1
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|2
|2
|-1
|17.30
|13 из 15
|0
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|0
|4
|-1
|16.49
|0
|2
|0
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0
|8
|1
|0
|17.24
|0
|1
|1
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|0
|4
|0
|0
|10.23
|0
|0
|0
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|0
|4.06
|1 из 3
|3
|0
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|0
|0
|0
|0
|14.21
|0
|4
|6
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0
|0
|4
|+1
|18.40
|0
|0
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0
|0
|2
|0
|21.27
|0
|0
|1