Игроки и тренеры «Салавата» возложили цветы к мемориалу «Локомотива»

17 ноября команда «Салават Юлаев» посетила Леонтьевское кладбище в Ярославле. Тренерский штаб и игроки уфимского клуба возложили цветы к мемориалу, посвящённому погибшим при крушении в 2011 году самолёта, на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив».

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Салават Юлаев» пройдёт сегодня, 17 ноября, и начнётся в 19:00 мск.

Продолжится ли падение «Салавата» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

Также фото доступны в официальном «твиттере» уфимского «Салавата Юлаева»

На один из матчей игрового дня КХЛ — между «Витязем» и «Нефтехимиком» — билеты можно приобрести на «Чемпионате».