Кулик: «Спартак» начал играть спустя рукава, но получил нагоняй от тренеров

Защитник «Спартака» Евгений Кулик прокомментировал домашнюю победу над «Ладой» (4:2).



«Про соперника в КХЛ не стоит говорить, потому что сейчас все подравнялись: любая команда может обыграть любую. Сейчас неплохо сыгрались дома. Мы очень стараемся порадовать своих болельщиков, которые приходят нас поддержать. Конечно, желания расслабляться после первого периода не было, но как-то так получилось, что стали играть, спустя рукава. Получили нагоняй от тренерского штаба в перерыве. На третий период вышли, собрались единым кулаком и выиграли этот матч.



Пропущенная шайба, затем удаление и сразу ещё шайба. Конечно, в этой ситуации моральное преимущество было на стороне соперника. Но нас успокоил тренерский штаб в перерыве, и на третий период вышли совсем с другим настроением, поэтому удержали победный счёт. В концовке игра так складывалась, что им нужно было забивать, поэтому они бежали вперёд, а мы немного просели. Конечно, здесь шайба Трунёва спасла. Стали играть спокойнее и так же доиграли матч», — сказал Кулик в беседе с корреспондентом чемпионат Даниилом Колышевым.

«Спартак» выиграл свой четвёртый матч подряд, одолев «Ладу»