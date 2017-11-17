Через три года КХЛ планирует транслировать 99% матчей в формате HD

17 ноября 2017 года в Москве состоялось заседание правления Континентальной хоккейной лиги, на котором руководство КХЛ отметило улучшение качества телевизионного продукта. По итогам прошлого сезона количество произведённых трансляций достигло 96%, а процент трансляций в формате HD за три года вырос с 50% до 80%. В планах КХЛ ежегодное увеличение трансляций в формате высокой чёткости до 99% к сезону-2020/21.

Матч открытия сезона-2018/19 в КХЛ запланирован на начало сентября

Кроме этого было отмечено, что подавляющее большинство ледовых арен, на которых выступают команды КХЛ, на данный момент требует улучшения качества освещённости и замены бортовых систем. В случае если клубы не будут выделять средства на модернизацию арен, правила выплат доходов для них будут пересмотрены.

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