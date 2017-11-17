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НХЛ объявила трёх звёзд игрового дня

Хоккей

Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд очередного игрового дня. Об этом информирует официальный сайт организации.

Третьей звездой назван капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос — он набрал 4 (2+2) очка в матче с «Даллас Старз» (6:1).

Второй звездой признали капитана «Колорадо Эвеланш» Габриэля Ландескога, ставшего автором хет-трика в ворота «Вашингтон Кэпиталз» (6:3).

Первой звездой дня стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсен, сыгравший на ноль в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:0 ОТ) при 42 сейвах.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Стивен Стэмкос
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