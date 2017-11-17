Фисенко: Пережогин — опытный игрок и любимец болельщиков. Рад, что он вернулся

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко высказался о потере основного вратаря Доминика Фурха и возвращении в строй Александра Пережогина.

«Мы комфортно себя чувствуем с любым вратарём. Жаль, что травмировался Доминик, он наш основной вратарь, но Олег Шилин здорового действует и отличные матчи выигрывает для нас. Матч с «Сибирью»? Мы играем дома, это главное. Нам надо в домашних играх набирать очки, поэтому будем играть в свой хоккей – активно и все 60 минут.



Рад, что Пережогин вышел из списка травмированных, хорошо, что он с нами. Опытный игрок и любимец болельщиков, думаю, это ещё и дополнительная поддержка для нас – благодаря Саше», — цитирует игрока официальный сайт клуба.