Форвард «Динамо» Мн Скилле дисквалифицирован на 2 матча за подножку на судье

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Минск). Форвард минчан Джек Скилле сделал подножку на судье Алексее Раводине, из-за чего тот получил травму.

На основании представленных материалов принято решение наложить на Джека Скилле наказание по правилу 550 ж, п. 1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона-2017/18» – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п. 1.29. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

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Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.