Брагин: можно похвалить молодёжную сборную за самоотдачу и отношение к делу

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин подвёл итоги суперсерии со сборными канадских юниорских лиг. Россияне выиграли заключительный, шестой матч со счётом 2:1, сравняв счёт в серии (3-3), и уступили в решающих буллитах.

Пять баллов за характер! «Молодёжка» выиграла матч, но проиграла суперсерию Впервые в истории победителя серии определили буллиты.

«Заключительный матч был очень важен в плане становления коллектива, психологии. Когда уже сил практически не осталось, довести такую сложную игру до победы было важно. Очень доволен, что у ребят это получилось. А буллиты всё-таки уже лотерея, будем их тренировать на следующих сборах. Закономерен ли итог серии? Думаю, мы не по делу уступили в пятой игре. Персонально никого выделять не стану. Для меня главное, что сформировался коллектив. За самоотдачу, за отношение к делу, за восприимчивость к тренерским указаниям команду можно похвалить. Сейчас ещё раз внимательно просмотрим все игры и будем решать, кого позовём на заключительный этап подготовки к чемпионату мира», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

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