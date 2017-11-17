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Гол Меньшикова и «сухарь» Шилина помогли «Авангарду» одолеть «Сибирь»

Хоккей

«Авангард» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 1:0.

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После первых двух периодов счёт был не открыт, а на 44-й минуте Виталий Меньшиков вывел «Авангард» вперёд. Его гол стал победным. Вратарь Олег Шилин провёл матч на ноль, отразив 24 броска.

Команда Андрея Скабелки выиграла третий матч подряд и вышла на первое место в дивизионе Чернышёва.

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КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2017, пятница. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
1 : 0 0:0, 0:0, 1:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Меньшиков (Петерссон, Семёнов) – 43:56 (5x5)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Сибирь Виталий Меньшиков
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