Гол Меньшикова и «сухарь» Шилина помогли «Авангарду» одолеть «Сибирь»

«Авангард» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью». Встреча, проходившая в Омске, завершилась со счётом 1:0.

«Ак Барс» не справится с ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ «Нефтехимик» одолеет «Витязь», «Авангард» помучается с «Сибирью», а «Салават» снова проиграет.

После первых двух периодов счёт был не открыт, а на 44-й минуте Виталий Меньшиков вывел «Авангард» вперёд. Его гол стал победным. Вратарь Олег Шилин провёл матч на ноль, отразив 24 броска.



Команда Андрея Скабелки выиграла третий матч подряд и вышла на первое место в дивизионе Чернышёва.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.