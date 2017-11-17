Минское «Динамо» отменило тренировку во Владивостоке из-за снегопада

Минское «Динамо», которому 18 ноября предстоит сыграть с «Адмиралом», отменило тренировку во Владивостоке из-за снегопада. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



«До Владивостока команда добралась, когда начало уже светать. И, конечно, миновать традиционных для этого города пробок «зубрам» не удалось. Но это ещё ничего. Когда динамовцам пришло время ехать на раскатку, ясный морозный денек был сметён адским снегопадом – первым для Владивостока нынешней зимой. Город насмерть стал в пробках, и возможностей добраться до арены не осталось никаких. Единственным решением в этих обстоятельствах была отмена тренировки", — сообщается на официальном сайте клуба.

Матч «Адмирал» — «Динамо» Мн начнётся в 10:00 мск.