Генменеджеры НХЛ обсудили удаление в овертайме на одну минуту вместо двух

Генеральные менеджеры клубов НХЛ провели встречу в отеле «Виндзор» в Монреале, где в ноябре 1917 года была основана лига.



Как сообщает журналист TVA Sports Рено Лавуа, на встрече в числе прочих вопросов обсуждалась возможность изменения длительности наказания за нарушения в овертайме. Было предложено в дополнительное время наказывать игроков не на две минуты, а на одну. Окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Дополнительное время в регулярном чемпионате назначается в случае ничьей и длится пять минут или до первой заброшенной шайбы.