Белов: самоотдача у «Витязя» высокая, но поражение есть поражение, я недоволен

Главный тренер “Витязя” Валерий Белов подвёл итоги матча с “Нефтехимиком”, в котором его команда уступила по буллитам со счётом 1:2.

«Интересная, боевая игра была. Старательно очень играли команды. Нам, к сожалению, этого не хватило. Повторюсь: если брать сегодняшнюю игру, мы провалили большинство. Это и повлияло на результат. У нас был шанс в овертайме, когда мы играли „4 на 3“, надо было забивать. На буллитах Нижнекамск был мастеровитее. Результатом я недоволен. Качество игры неплохое, самоотдача высокая, но большинство провалили. Поражение всё равно поражение», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.